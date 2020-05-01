«الشؤون البلدية» تُعلن عن وظائف شاغرة

أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، 12 وظيفة للجنسين حديثي التخرج، للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية “أخصائي شبكات الحاسب، ومسؤول نظم، ومطوّر برامج، ومُحلل نظم تقنية المعلومات “.

واشترطت في المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهرالسابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأوضحت أن التقديم ينتهي بتاريخ 2020/05/30م، من خلال الروابط التالية هنـــــــا وهنـــــــا، هنـــــا، هنـــــا، هنــــــا، هنـــــــا،