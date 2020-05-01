التجارة : الغرامة والإغلاق للمحال التجارية غير الملتزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

أكدت وزارة التجارة أنها بصدد إيقاع عقوبات بالإغلاق والغرامة على المحال التجارية غير الملتزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وذكرت الوزارة أن العقوبات ستبدأ بإيقاع غرامات فورية على المحال ومنافذ البيع التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنه في حال تكرار المخالفة سيتم إغلاق المحل.

وأبانت الفترة المحددة للانتهاء من تطبيق قرار توفير وسائل الدفع الإلكتروني بجميع منافذ البيع، وهي نهاية أغسطس المقبل.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر بدأ في شهر يوليو من العام الماضي بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك عبر مراحل تطبق تدريجياً، لإتاحة الحرية للمستهلك في استخدام وسائل دفع مختلفة وسهلة.