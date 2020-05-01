دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 4 في اليوم السابق

شنغهاي (رويترز) - أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل نيسان ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن ستة من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين إصابات محلية جديدة في اليوم السابق.

Advertisements

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من أبريل نيسان انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة يوم الخميس.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)