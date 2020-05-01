دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters تايلاند تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات أخرى

بانكوك (رويترز) - أعلنت تايلاند يوم الجمعة عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل وفيات جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2960 بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة، وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير كانون الثاني.

وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لخمسة أيام متتالية.

والإصابات الست الجديدة هي أيضا أقل عدد من الحالات اليومية التي يتم رصدها منذ مطلع مارس آذار.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)