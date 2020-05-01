شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفذت قوة عسكرية تابعة للفرقة الأولى بالجيش العراقي عملية أمنية ضد أهداف إرهابية جنوب منطقة الصكار بمحافظة الأنبار غرب العراق.

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وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم بأن العملية التي نفذت بمنطقة وعرة جدًا، أسفرت عن حرق وكرين ووقود وأرزاق تابعة للإرهابيين، واستولت على عجلة تابعة لتنظيم " داعش" الإرهابي شمال المنطقة المذكورة.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أمس مقتل ضابط بشرطة الحدود وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح, في هجوم مسلح بناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين, من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث وملابساته.