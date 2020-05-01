وزارة الصحة العمانية تعلن شفاء 495 حالة من كورونا وتسجيل 99 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم شفاء 495 حالة و99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 41 حالة لعُمانيين و58 حالة لغيرعًمانيين.

وقال وزارة العمانية فى بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية إن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 2447 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 11 حالة، مشددة على الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.



كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار بشكل كبير فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و220 ألف حالة إصابة، وتقترب حالات الوفاة من 230 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.