شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس اليمن يطالب السعودية بالتدخل لوقف القتال فى جزيرة سقطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية اليمنى الحالى ورئيس مجلس وزراء اليمن السابق، بتدخل الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء والأشقاء فى المملكة لوقف المعارك والقتال بالأسلحة الثقيلة فى جزيرة سقطرى، مؤكدا أن المنتصر فيها مهزوم.

وكتب بن دعر، عبر حسابه على تويتر: "فى السابعة والنصف صباحاً أكد لى محافظ سقطرى اندلاع القتال وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فى الجزيرة، الذين تمكنوا من السيطرة على اللواء يحاولون السيطرة على العاصمة حديبو، أننى أرجو أن يتدخل الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء والأشقاء فى المملكة لوقف هذه المعارك، فالمنتصر فيها مهزوم".





من ناحية أخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، الجمعة، أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه فى 8 أبريل الماضى، بلغت 2029 اختراقاً، مشيرا إلى أنها شملت الأعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

وقال إنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس، وأكد استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

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وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل، جاء ذلك بعد إعلانه السابق فى 8 أبريل الماضى بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

بدوره، حذر وزير الإعلام اليمنى معمر الاريانى، من تسييس مرتزقة إيران "المليشيا الحوثية" لملف وباء كورونا المستجد وإخفائها لحجم الإصابات فى مناطق سيطرتها.

وقال وزير الإعلام اليمنى فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" أن المليشيا الحوثية تخفى حجم الإصابات بفيروس كورونا وتمارس الضغوط على الطواقم الطبية فى مستشفيات العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها لعدم نشر الحقائق وتجبرها على تشخيص الحالات على أنها ناتجة عن إصابة بأوبئة وفيروسات أخرى".

‏وأضاف الاريانى "أن المليشيا الحوثية تتعمد إخفاء أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس ‎كورونا للاستمرار فى نهب المساعدات الدولية والتنصل عن مسئولياتها فى حماية ملايين المواطنين فى مناطق سيطرتها، والتهرب من الضغوط الدولية الرامية لوقف إطلاق النار من قبل المليشيا وتوحيد الجهود لمواجهة الفيروس".