شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات والقفازات.. شاهد قصة زواج شاب سعودى فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس مستغريبا أن تشاهد من قرر التعايش مع فيروس كورونا ، فهذا شعار المرحلة المقبلة فبعد مضى أكثر من 4 أشهر على بداية هذا الوباء عالميا لم يعد بمقدور الناس إيقاف حياتهم أكثر، وبالطبع العواطف والمشاعر التى تقود إلى الزواج وتأسيس أسرة صغيرة فى مقدمة اهتمامات الشباب التى يصعب أن ينهيها وباء حتى لو كان "كورونا" .

ربما هذا ما دار فى خلد الشاب السعودى أحمد البديوي، من منطقة الأحساء شرق السعودية ، الذى قال عن قصة زواجه ، وفق ما أوردت"العربية": "أجريت فحص ما قبل الزواج رغم وجود حالات مصابة بكورونا في مستشفى الملك فهد بالأحساء، لكن ذلك لم يعطل العمل".

ويستكمل البديوى حديثه قائلا:" بعد خروج النتائج بحثت عن أقرب مأذون شرعي وحجزت موعداً معه، واشترط علينا أقل عدد ممكن من الحضور، فاقتصر الوضع على زوجتي ووليها والشهود ووالدي وأتممنا العقد".

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أضاف "كنت متردداً في فكرة الزواج لكن توكلنا على الله وأكملت نصف ديني بكل سهولة".

ويستكمل القصة المأذون الشرعي، فهيم الوهيب، مؤكدا:" أن الزواج في زمن كورونا لا يزال جارياً لكن بإجراءات احترازية للوقاية منه، حيث دشنت وزارة العدل موخراً عقد الزواج الإلكتروني حيث يقوم الأطراف بتعبئة بياناتهم ثم يتأكد المأذون من اكتمال الأركان وتدوين الشروط، ليرفعها إلى المحكمة إلكترونياً عن طريق موقع زواج ويتم التصديق على العقد.

لم تكن هذه القصة الاولى لشاب يتغلب على "كورونا" وتحدياتها مصرا على الزواج فقد سبق الشاب اليمنى محمد المشره من صنعاء، الذى قرر الزواج بمشاركة الحضور الإذاعة لايف لزفافه عبر الفيس بوك، مؤكدا أن فرحته لم ينقصها شئ وزوجته أرادات مثله الحفاظ على حياة من تحب فقررا سويا الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وهى القاعدة الاولى والاهم فى مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.