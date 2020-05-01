تسجيل ٩٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (99) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ‎كوفيد١٩، منها (41) حالة لعمانيين، و(58) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في ‎السلطنة (2447) حالة، حسب ما نقلته العربية الإخبارية.

وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 2348، تماثلت منها 495 حالة للشفاء.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 39 حالة لعمانيين، و35 لأجانب.

وناشدت الوزارة - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية، الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار بشكل كبير فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و220 ألف حالة إصابة، وتقترب حالات الوفاة من 230 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 2329، والكشف عن 549 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الإصابات 2003، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92 حالة، وتم تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 106498.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى4321، وتسجيل 3 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 168، وفيما تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الأردن لقادمين من الخارج، ليرتفع العدد الكلي إلى 451 إصابة، وتسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 356 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، اواخر العام الماضى ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ومن ثم إلى عدد كبير من دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية فى مختلف دول العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.