شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى والملكة رانيا يهنئان العمال الأردنيين بعيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وزوجته الملكة رانيا العبد الله العمال الأردنيين فى الاحتفال بعيد العمال، معربين عن فخرهما بالعمال من أبناء وبنات الوطن وأنهم حماة الدار وتضحياتهم تجعل بلادهم فى مكان أفضل.

وكتب العاهل الأردنى، عبر حسابه على تويتر: "فخور بالعمال من أبناء وبنات الوطن، وبوركت السواعد التى تبنى بإخلاص وتقدم بلا حدود، فى المصانع والحقول والمعامل والمؤسسات، الوطن يفخر بكم، وأنتم تغادرون بيوتكم بعيدا عن أسركم من أجل رفعة أردننا، كل عام وأنتم بخير".



الملك عبد الله

فيما هنأت العمال أيضا، الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردنى، قائلة: "ندعو الله أن يجعل أيام الوطن القادمة أجمل، وأن يحفظ عمال الأردن فهم حماة الدار وبناة الوطن ولهم منا تحية فخر واعتزاز"، مضيفة فى تغريدهة أخرى: "شكراً لكل العمال الأردنيين على ما تفعلونه كل يوم، وشكرا جزيلا على صبركم فى مواجهة عدم اليقين اليوم، سواء كنتم تعملون بجد أو من المنزل، فإن تضحياتكم تجعل بلدنا مكانًا أفضل".





يشار أن العاهل الأردنى عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله، أجريا اتصالا مرئيا، فى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، مع الكوادر طبية وتمريضية وعاملين فى مستشفيات الأمير حمزة والملك المؤسس والملكة علياء.

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وقال الديوان الملكى الهاشمي، عبر حسابه بموقع تويتر:"جلالة الملك عبدالله الثانى وجلالة الملكة رانيا العبدالله يتواصلان عبر اتصال مرئى مشترك مع كوادر طبية وتمريضية وعاملين فى مستشفيات الأمير حمزة والملك المؤسس والملكة علياء".

وأضاف:"جلالة الملك عبدالله الثانى يهنئ الكوادر العاملة فى القطاع الطبى بشهر رمضان المبارك"، كما وجهت جلالة الملكة رانيا العبد الله الشكر إلى الأطقم الطبية، قائلة: "كلنا تقدير وامتنان وإعجاب بكل الجهد الذى تقومون به".

وفى سياق آخر أجرى الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردنى، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبحثا خلاله مستجدات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الأردنى تغريدة جاء فيها: "جلالة الملك عبد الله الثانى يبحث فى اتصال هاتفى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترمب آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد ويؤكد على الدور المحورى للولايات المتحدة فى بلورة جهد دولى جماعى لمواجهة الجائحة".