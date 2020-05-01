شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم اليمن: 2029 اختراقاً حوثياً منذ وقف النار وملتزمون بضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه في 8 أبريل الماضي، بلغت 2029 اختراقاً، مشيرا إلى أنها شملت الأعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.وفق العربية.

وقال إنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس، وأكد استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل ، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل الماضى بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

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ومن جهة أخرى كانت دعت وزارة الخارجية اليمنية، فى وقت سابق ،المجتمع الدولى ومجلس الأمن، إلى ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثيين للاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التى أعلن عنها تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وتحمل المليشيا مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها لاسيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى اليمن.

وفى هذا الإطار رحبت الخارجية اليمنية ببيان مجلس الأمن الذى رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، واستجابة لحكومة اليمن الإيجابية لهذه المبادرة.

وقالت الخارجية اليمنية:"إن استجابة الحكومة اليمنية، لهذه المبادرة ووقف إطلاق النارجاءت تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمنى وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام فى اليمن لاستئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات والثوابت الوطنية".