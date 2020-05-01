طائرة تركية تستعد لنقل مساعدات طبية إلى الصومال

أنقرة/ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده سترسل طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الصومال، مساء الجمعة.

وقال قالن في تغريدة عبر موقع تويتر، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى أول زيارة إلى الصومال الصديقة والشقيقة في يوم رمضاني عام 2011، في وقت كان فيه آلاف الصوماليين يموتون بسبب المجاعة.

وأضاف أن أردوغان أصبح أمل الصوماليين، ولفت أنظار العالم إلى المأساة الإنسانية هناك.

وتابع قائلا "وجه الصومال تغير بعد تلك الزيارة، وتم الحفاظ على كرامة الإنسان، واليوم، وبناء على تعليمات الرئيس أردوغان، ستتجه طائرة شحن تحمل مساعدات طبية إلى الصومال، مساء الجمعة".

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وأشار إلى أن المساعدات ستضم مجموعات اختبار كورونا، وبدلات واقية، وكمامات، وأجهزة طبية، مضيفا "إن تركيا تقف بجانب أشقائها في مكافحة كورونا، يجب ألا تموت الإنسانية كي لا يموت الناس".

وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن عدد المصابين بكورونا في الصومال يبلغ 601، بينها 28 حالة وفاة، و31 حالة شفاء.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مستلزمات طبية إلى 54 دولة لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وحتى صباح الجمعة، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و319 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 234 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و48 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.