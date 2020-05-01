مقتل جندي عراقي بنيران "داعش" في الأنبار

الأنبار/ سليمان القبيسي/ الاناضول

قتل جندي عراقي، الجمعة، بنيران تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرمادي، بمحافظة الأنبار (غرب)، بحسب مصدر عسكري.

وأوضح المصدر وهو ضابط برتبة عقيد، للأناضول، أن "جنديا عراقيا قتل بنيران قناص من داعش خلال تواجده في برج للمراقبة في منطقة العكبه شرق ناحية المحمدي، غرب الرمادي"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أنه تم العثور "على سيارة مفخخة مركونة في صحراء الرطبة 310 كم غرب الرمادي، وقامت قوات من الجيش بتفجيرها عن بعد دون وقوع خسائر مادية أو بشرية تذكر".

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وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، خلال الأشهر القليلة الماضية، بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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