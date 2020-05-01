الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد ثلاثة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية في غارة جوية على شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه جرى تحييد الإرهابيين الثلاثة في غارة جوية على منطقة "الزاب" شمالي العراق، بعد رصد تحركاتهم.

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وأكد البيان استمرار عمليات الجيش التركي بكل حزم، ضد المنظمة الإرهابية الإنفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.