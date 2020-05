دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady مصور يوثق لحظة نادرة لـ ثوران الشمس من حديقة منزله

عندما نسمع عبارة التصوير الفلكي فربما يتبادر الى ذهننا تصوير مجرة درب التبانة أو الكواكب أو المجرات، ولكن آخر ما قد يخطر لنا هو تصوير ثوران الشمس او تصوير سطح الشمس، هل تعلم أنه يمكنك التقاط صور مذهلة للنشتط الشمسي من فناء منزلك؟ حسناً… قصة اليوم ستثير فضولك.

قبل ان نبدأ يجب علينا التحذير من توجيه اي كاميرا مباشرة إلى الشمس سواء

للتجربة او للتصوير فقد تتسبب بإتلاف معداتك وعينيك بدون ان تدرك ذلك. اكتشف ايضاً | عدسة تلسكوبية تلتقط مشهد القمر العملاق غاية في الروعة

قام المصور ” أندرو مكارثي ” المقيم في ساكرامنتو – كاليفورنيا بتوجيه

كاميرا التلسكوب التي يمتلكها إلى الشمس من حديقة منزلة الخلفية،

وقد التقط مؤخرًا صورة تحبس الانفاس لـ ثوران الشمس وهو ما يعرف بـ البلازما

وهي التي تراها تنبعث من السطح بحجم اكبر من كوكب المشتري على الرغم

من أن بعض الانفجارات يمكن أن تكون أكبر بكثير. * شاهد صور متتابعة تظهر ثوران الشمس التي وثقها المصور

إذا كنت ترغب في تجربة هذا النوع من التصوير الفوتوغرافي بنفسك

فستحتاج إلى التقاط نوع خاص من التلسكوب المصمم بحيث لا تتسبب

في احتراق مستشعر الكاميرا او ان تضر عينيك.

قال المصور لموقع PetaPixel: إن الصور تم التقاطها باستخدام

تلسكوب hydrogen alpha solar telescope والذي يبدأ سعره

من 700 دولار تقريبًا، التلسكوب الذي استخدمته يبلغ سعره 3,500$ دولار”.

اضاف ” يتطلب الامر ايضاً كاميرا Monochrome أحادية اللون

تبدأ من سعر 300 إلى 400 دولار، الكاميرا التي استخدمها بسعر 1800 دولار

وستحتاج إلى نظام تثبيت قوي بما يكفي لحمل كل شيء وقد يكلف 800 دولار،

هناك فلاتر شمسية يمكنك وضعها على المنظار لكنها لن تعرض لك تفاصيل كهذه،

يجب أن يسمح بمرور نطاق ضيق من الضوء للكشف عن تفاصيل مثل هذه”. * مجموعة المعدات الخاصة بالمصور والتي استخدمت لإلتقاط الصور

اضاف المصور ” بمجرد الحصول على المعدات التي تحتاجها يمكنك البدء

بمشاهدة سطح الشمس، أتحقق من الطقس على سطح الشمس يوميًا عبر شبكة

من التلسكوبات الشمسية التي تراقب دائمًا، وعندما راجعت الصور

كان هناك بروز هائل على الطرف الجنوبي وقد كان اكبر ثوران شمسي

رأيته على الإطلاق.”

يقول المصور إن ثوران الشمس هذا واسع جدًا لدرجة أن كوكب الأرض

يمكنه المرور من بعض الحلقات، يمكنك العثور على المزيد من أعمال مكارثي

من خلال حسابه الشهير على إنستجرام والذي يضم حاليًا أكثر من 218000 متابع.

