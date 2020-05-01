ماليزيا تخفف قيود كورونا وتسمح باستئناف أنشطة معظم الأعمال الأسبوع القادم

كوالالمبور (رويترز) - قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين يوم الجمعة إن ماليزيا ستسمح لأغلب الأعمال باستئناف أنشطتها بدءا من الرابع من مايو أيار، لتخفف بذلك القيود التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وأضاف محيي الدين في خطاب تلفزيوني أن القطاعات الاقتصادية التي تشمل تجمعات كبيرة من الناس لن يسمح لها باستئناف العمل.
وأغلقت ماليزيا كل الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة كما قيدت حركة السفر منذ 18 من مارس آذار مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في ماليزيا 6002 حالة حتى يوم الخميس، وتباطأت وتيرة اكتشاف حالات جديدة في الأيام القليلة الماضية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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