«الأندلس مدينة الشعراء في العدد الـ 9 من «القوافي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد التاسع من مجلة «القوافي» الشهرية، حملت افتتاحية المجلة العنوان: «القصيدة.. سماء لا تحدها الجغرافيا» وتضمن العدد موضوعا حول «القصيدة الدينية.. تمجيد للذات الإلهية والرسول»، إضافة إلى

سلسلة من اللقاءات والدراسات والزوايا الثابتة التي ركزت على الإبداع الشعري في كافة العصور ومن بينها: مدينة «الأندلس» أنشودة الشعراء، وقصيدة الفقد والحنين، وغيرها. واختارت المجلة مقتطفات حول الشاعرين: «أبو العتاهية من العصر العباسي، ولسان الدين بن الخطيب من العصر الأندلسي».

واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر محمد البريكي بعنوان: «قصيدة الأنوار القدسية» وجاء: «مَن من الشعراء لم يَتُهْ في درب هذا الشعر، وراح يعبر تلاله الخضراء، ويغمس حبر القصيدة في ماء الروح ليصوغ الجمال في الأفلاك العلوية، ويجول ببصره في الأسرار القدسية، ويطالع العظماء ممن كتبوا الشعر الذي تستكين له النفس».