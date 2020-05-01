وفيات كورونا في المغرب تصل إلى 170 حالة والإصابات 4423

الرباط (رويترز) - قالت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع 102 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي المصابين 4423 منذ ظهور المرض.
أما فيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170 حالة.
وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن المغرب سجل أيضا 56 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد من تماثلوا للشفاء 984 حالة.
وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة إن نسبة الوفيات تصل إلى 3.84 في المئة، في حين أن نسبة الشفاء 22.2 في المئة.
ويقول المغرب إنه قام بإجراءات استباقية لمنع تفشي المرض واتخذ إجراءات صارمة من بينها فرض حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو أيار.
(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبد النبي - تحرير محمد اليماني)
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