شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية والإمارات وحار بالبحرين ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس اليوم الجمعة ، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق ، فيما تشهد الإمارات طقس غائم مع فرص سقوط أمطار رعدية، أما البحرين فتشهد طقس حار نسبيا

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الجوف ،الحدود الشمالية ، القصيم، الرياض ،الشرقية ، نجران، جازان، عسير ،الباحة).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.



الإمارات

توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا غائما جزئياً إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة قد يصاحبها برق و رعد .. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، حيث يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.. و الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 22 -32 تصل إلى 55 كم/س أحياناً.

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و يكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحيانا و يحدث المد الأول عند الساعة 22:19 الثاني عند الساعة 06:21 و يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:21 و الجزر الثاني عند الساعة 23:37.

وبحر عمان يكون متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:48 و المد الثاني عند الساعة 03:43 و الجزر الأول عند الساعة 09:25 و الجزر الثاني عند الساعة 22:47.

البحرين

وفى البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، أن الطقس اليوم، الجمعة، في مملكة البحرين سيكون حاراً نسبياً يتحول إلى غائم جزئياً خلال الليل، مشيرا إلى أن الرياح شمالية إلى شمالية شرقية من 7 إلى 12 عقدة، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار.

ويصل ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، أما عن الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 30%.