شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صححت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في بيان صحفي, معلنة عن تسجيل82 إصابة بفيروس كورونا بدلاً من 109 إصابات جديدة كما أعلن سابقًا.

توزعت الإصابات الجديدة بحسب البيان على محافظات بغداد والبصرة والمثنى والنجف والسليمانية وأربيل وميسان وكركوك وذي قار, وبذلك يرتفع عدد الإصابات في عموم العراق إلى 2085 إصابة.

وأفادت الوزارة بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة, ما رفع عدد حالات الوفيات إلى 93 حالة, فيما تم تسجيل 29 حالة شفاء جديدة, ما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1375حالة.

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