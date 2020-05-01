شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 994 حالة إصابة و 41 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيانها الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " أنه سُجل 305 حالات استشفاء ، مشيرةً إلى أن الإصابات اكتشفت إثر إجراء 895 تحليلاً مخبرياً، وأن محافظة تونس لا تزال تحتل المركز الأول من حيث عدد الإصابات بنحو 223 حالةً.

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