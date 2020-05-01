إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تقفز 297 حالة

جوهانسبرج (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة في دولة جنوب أفريقيا في بيان تسجيل 297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس في قفزة جديدة لعدد الحالات بعدما ارتفع العدد بأكبر زيادة يومية يوم الاربعاء، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5647.
وقالت وزارة الصحة "إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى اليوم يبلغ 207530 بينها 10403 فحوص أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية". ولا يزال العدد الكلي للوفيات 103.
وكانت زيادة حالات الإصابة يوم الأربعاء بمقدار 354 حالة الأعلى خلال يوم واحد.
وينتهي أجل إجراءات العزل العام الصارمة، التي فرضتها السلطات لمدة خمسة أسابيع، يوم الجمعة لكن مع السماح لمجموعة صغيرة فقط من الصناعات بالعودة للعمل في محاولة للإبقاء على النشاط الاقتصادي مع السيطرة على انتشار الفيروس.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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