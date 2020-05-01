(رويترز) - سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس 1031659 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 26512 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 2552 إلى 60057.
وأبلغت المراكز عن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 أبريل نيسان مقارنة بإحصائها قبلها بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المسجلة في كل ولاية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
كانت هذه تفاصيل خبر المراكز الأمريكية تسجل 1031659 حالة إصابة بكورونا و60057 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.