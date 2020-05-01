الإمارات تدعو كل الأطراف الليبية لاحترام العملية السياسية وتجدد دعمها لحفتر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وأشادت في الوقت ذاته بما حققته قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر "من تصد للإرهاب".

ولم يعلق البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي مباشرة على إعلان حفتر يوم الاثنين أن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها ستمسك بزمام السلطة، منحيا اتفاقا سياسيا أبرم عام 2015 وكان الأساس لكل مساعي إقرار السلام الدولية.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها "بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصد للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا".

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كما عبرت الوزارة عن "رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل".

وشدد البيان "على دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين"، ودعت "جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة".