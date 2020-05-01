قوات الحكومة الليبية: 5 غارات استهدفت تمركزات حفتر بقاعدة الوطية

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أن سلاح الجو نفّذ 5 ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية استهدفت خلالها تمركزات لمليشيات حفتر وآليات مسلحة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية بفيسبوك فجر اليوم الجمعة.



وقال قنونو "إن سلاح الجو الليبي نفذ 5 غارات قتالية قبل قليل على قاعدة الوطية الجوية استهدفت خلالها تمركزات أفراد وآليات مسلحة لميليشيات حفتر الإرهابية".

وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة أعلنت قوات الحكومة الليبية، تنفيذ 6 غارات جوية استهدفت رتلا تابعا لمليشيا خليفة حفتر جنوب طرابلس.

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وفي بيان لعملية "بركان الغضب" أيضاً نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، قال قنونو إن "سلاح الجو الليبي نفذ 6 غارات قتالية بالقرب من وادي مرسيط في الطريق بين منطقتي القريات ونسمة".

وأوضح أن الغارات "استهدفت رتل آليات مسلحة وأفرادا تابعين لمليشيات حفتر الإرهابية"، دون تفاصيل إضافية.

وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك الميليشيات هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.



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