“العبدالعالي” لا صحة لقائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر

أكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة “د.محمد العبدالعالي” عبر حسابه في تويتر عدم صحة المعلومات المتداولة حول قائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر والقيام بفحوصات في منازل تلك الأحياء كما هو متداول، ونؤكد أن “الصحة” مستمرة في جهودها في التوسع في عمليات الفحص.
ونوه ” العبدالعالي” على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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