الاتحاد الآسيوي يحدد موعداً جديداً لقرعة بطولتي كأس الأمم للشباب والناشئين

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم 15 يونيو المقبل، موعداً جديداً لإجراء قرعة نهائيات كأس أمم آسيا للشباب تحت 19 عاماً، وكذلك بطولة الناشئين تحت 16 عاماً، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أن الموعد السابق لإجراء القرعة كان تم تأجيله بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان المنتخب السعودي للشباب تأهل للمسابقة بعد أن تصدر مجموعته في التصفيات والتي ضمت كل من أوزبكستان والهند وأفغانستان، فيما حسم منتخب الناشئين تحت 16 عاماً تأهله للبطولة التي من المقرر إقامتها في البحرين في سبتمبر المقبل، بعد تصدره لمجموعته في التصفيات التي ضمت بجانبه كلاً من عمان وباكستان وسوريا.

ومن المقرر إقامة منافسات كأس آسيا للشباب، في العاصمة الأوزبكية طقشند خلال الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر المقبل.