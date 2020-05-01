اوضح نائب المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن ال صمغان بانه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغاً عن حريق شقة بعمارة سكنية مكونة من ثلاثة ادوار بحي المطار بمدينة جيزان حيث تم مباشرة الحادث من قبل فرق الدفاع المدني وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية واخلاء السكان من المبنى حفاظاً على ارواحهم واتضح بأن الحادث نتيجة لإلتماس كهربائي بجهاز التكييف بالصالة ونتج عن ذلك إصابة شخص بإصابة خفيفة نتيجة اختناقه ومعالجته في نفس الموقع.

وأهاب ال صمغان بالجميع بإتباع ارشادات السلامة في المنازل وتوفير متطلبات السلامة بها ومتابعة ماينشر عبر منصات المديرية العامة للدفاع المدني على قنوات التواصل الاجتماعي والاطلاع على حملة الدفاع المدني #سلامتكبمنزلكغايتنا والتي تهدف الى زيادة وعي الأسر والتعريف بالمخاطر الموجودة بالمنازل. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني جازان يخمد حريق بشقة سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.