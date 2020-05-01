التنمية الأجتماعية بحي قرطبة ينظم أمسية “عن بعد”

من باب المسؤولية الاجتماعية و إيمانا بالعمل الجماعي بدأت لجنة التنمية الاجتماعية بحي قرطبة باكورة برامجها (عن بعد ) في شهر رمضان المبارك و عبر امسياتها ( المجانية ) التي تقدمها للمجتمع و رد جزء بسيط من الجميل للوطن الغالي في ظل هذه الجائحه و ذلك لإستضافتنا لنخبة من عمالقة المؤثرين و في شتى المواضيع عبر منصة زووم التي الى الان استفادوا من البرنامج قرابة ٣٠٠ شخص ، بالاضافة الى برامجها ، برنامج ( حديث الافطار ) للدكتور / معيض ال كاسي ، وهو برنامج توعوي قبل الافطار على قناتها باليوتيوب.

وتعتبر لجنة قرطبة من اللجان المستحدثه وهدفها ان تكون الاميز على مستوى المنطقه ولانها لجنة الجميع ، تستقبل اي مقترح او اراء على حسابنا بالتويتر qsdc3 او الواتس اب 0557277275 .

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