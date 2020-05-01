“الجوني” : “مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة يحقق متطلبات التنمية ورؤية الوطن

أشاد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، باعتماد مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة والذي ينفذ اعتبارًا من العام الدراسي 1443-1444هـ، مشيرا إلى أنه يعد خطوة رائدة تسهم بشكل فاعل في إعداد المتعلم لمراحل الحياة ، وتلبية متطلبات التنمية ، وتحقيق رؤية الوطن بسواعد أبنائه ، وتحسين مخرجات التعليم الأساسية ، فضلا عن مواكبتها لمرحلة التطور التي تشهدها المملكة ، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة – أعزها الله -.

وأضاف الجوني : أن المشروع من شأنه الإسهام في تنمية مهارات الطلاب والطالبات الإبداعية ، وإعدادهم لسوق العمل من خلال المسارات المحددة .

وكانت وزارة التعليم قد كشفت عن أبرز ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة، عبر آلية يتم فيها تطبيق سنة أولى مشتركة يتم خلالها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، والسنتان الثانية والثالثة تتضمن مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية وتشمل ثلاثة مسارات: ” علمي عام ،وعلوم الحاسب والهندسة ،وعلوم الصحة والحياة ” ،إضافة إلى مجال العلوم الشرعية والإنسانية ويشمل “مسار إدارة الأعمال ،والمسار الشرعي ،والمسار الإنساني العام”.

وتمتاز بعض المسارات بتأهيل الطلاب والطالبات إلى سوق العمل من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية .

أما ملامح مشروع الأكاديميات المتخصصة فتنقسم إلى قسمين الأول أكاديميات علمية “stem ” ، وتبدأ من المرحلة المتوسطة وتشتمل على تخصصات علوم الحاسب ، والهندسة ،والعلوم الصحية ، ويدرس الطلاب والطالبات فيها مناهج متعددة ، مع التعمق في تدريس الرياضيات والعلوم ، وعلوم الحاسب ، والثاني أكاديميات إنسانية ، وتبدأ أيضا من المرحلة المتوسطة وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشراكاتٍ خارجية ، ويدرس فيها المتعلمون مناهج مهندرة مع مقررات خاصة في تنمية المهارات ، على أن يمتلك الخريج مهارات التعلم والإبداع ، ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية ، والمهارات الحياتية والمهنية .

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تطوير مسارات الثانوية العامة يحقق متطلبات التنمية ورؤية الوطن

أشاد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، باعتماد مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة والذي ينفذ اعتبارًا من العام الدراسي 1443-1444هـ، مشيرا إلى أنه يعد خطوة رائدة تسهم بشكل فاعل في إعداد المتعلم لمراحل الحياة ، وتلبية متطلبات التنمية ، وتحقيق رؤية الوطن بسواعد أبنائه ، وتحسين مخرجات التعليم الأساسية ، فضلا عن مواكبتها لمرحلة التطور التي تشهدها المملكة ، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة – أعزها الله -.

وأضاف الجوني : أن المشروع من شأنه الإسهام في تنمية مهارات الطلاب والطالبات الإبداعية ، وإعدادهم لسوق العمل من خلال المسارات المحددة .

وكانت وزارة التعليم قد كشفت عن أبرز ملامح تطوير مسارات الثانوية العامة، عبر آلية يتم فيها تطبيق سنة أولى مشتركة يتم خلالها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، والسنتان الثانية والثالثة تتضمن مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية وتشمل ثلاثة مسارات: ” علمي عام ،وعلوم الحاسب والهندسة ،وعلوم الصحة والحياة ” ،إضافة إلى مجال العلوم الشرعية والإنسانية ويشمل “مسار إدارة الأعمال ،والمسار الشرعي ،والمسار الإنساني العام”.

وتمتاز بعض المسارات بتأهيل الطلاب والطالبات إلى سوق العمل من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية .

أما ملامح مشروع الأكاديميات المتخصصة فتنقسم إلى قسمين الأول أكاديميات علمية “stem ” ، وتبدأ من المرحلة المتوسطة وتشتمل على تخصصات علوم الحاسب ، والهندسة ،والعلوم الصحية ، ويدرس الطلاب والطالبات فيها مناهج متعددة ، مع التعمق في تدريس الرياضيات والعلوم ، وعلوم الحاسب ، والثاني أكاديميات إنسانية ، وتبدأ أيضا من المرحلة المتوسطة وتشتمل على الفنون الإبداعية والتخصصات الرياضية بشراكاتٍ خارجية ، ويدرس فيها المتعلمون مناهج مهندرة مع مقررات خاصة في تنمية المهارات ، على أن يمتلك الخريج مهارات التعلم والإبداع ، ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية ، والمهارات الحياتية والمهنية .