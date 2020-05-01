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شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية السعودية تطلق اليوم مبادرة "شكرا" تقديرا للعاملين بجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بفرعها بمنطقة جازان مبادرة "شكرا" برعاية من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمشاركة كوكبة من العلماء والدعاة بإلقاء محاضرات وكلمات للتنويه بدور العاملين في الميدان للتصدي لوباء كورونا المستجد، ضمن برامج وأعمال الوزارة التي تواكب بها جهود القيادة الرشيدة .
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان في تصريح له بهذه المناسبة، أن المبادرة تستهدف شكر المؤذنين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وأبطال الصحة عبر طرح موضوعات للتنويه والإشادة بأعمالهم ودورهم وواجب المجتمع تجاههم إلى جانب تحفيزهم المعنوي في القيام بواجب وشرف حماية صحة المواطنين والمقيمين في هذا البلاد المباركة .
وبين "المدخلى" أن برنامج المبادرة يفتتح في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة بكلمة توجيهية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما يلقى الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في اليوم الثاني من المبادرة كلمة توجيهيه .
ولفت الشيخ أسامة المدخلى إلى أن المبادرة تستمر بتنفيذ أثنى عشرة محاضرة يشارك في تقديمها نخبة من المشايخ والدعاة تتحدث في مجملها عن : أهمية مهنة الطب، وجهود رجال الأمن ومكانتهم في الإسلام، وسمات رجال الأمن والطبيب المسلم، وفضائل الطب في الكتاب والسنة، ومسئولية رجال الصحة في حفظ الأمن الوقائي، إلى جانب طرح موضوعات في فضل الأذان والمؤذنين وأهمية الدعوة إلى الله وفضل الدعاة .
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان أن جميع المحاضرات تبث مباشرة عبر قناة الوزارة على توتير في تمام الحادية عشرة مساء كل يوم، داعياً الجميع إلى متابعة هذه المبادرة والاستفادة مما يطرح فيها من محاضرات وكلمات توجيهية .
ونوه الشيخ أسامة مدخلى في ختام تصريحه إلى أن المبادرة يصاحبها إطلاق مسابقة لأفضل بروشور ومقطع فيديو ينوه بدور العاملين في خدمة الوطن في ظل جائحة كورونا من المؤذنين والدعاة ورجال الأمن وأبطال الصحة بجوائز مالية قيمة، وأجهزة إلكترونية.
على جانب آخر، أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية بالرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، إطلاق المنصة التوجيهية التفاعلية، حيث أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي بأنه يسعد وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،أن تطلق لعموم المستفيدين والقاصدين "المنصة التوجيهية التفاعلية" من إعداد وإنتاج إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، بصيغة PDF التفاعلي تتضمن جميع ما يحتاجه المسلم في هذا الشهر المبارك، وجميع البرامج والتلاوات والدروس والمحاضرات والخطب والمقارئ القرآنية في منصة تفاعلية واحدة متاح تحميلها.
مشيراً انه جُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في منصة واحدة، لهذه الخيرات ولتعظم استفادة المسلمين منها في هذا الشهر المبارك
واختتم المقوشي حديثة أن هذه المنصة التي نفذتها إدارة التوجيه والارشاد الرقمي تأتي تنفيذا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام، تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر.
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