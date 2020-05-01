ليبيا.. ثوار سبها يعلنون دعمهم لـ"الوفاق" وإدانتهم لحفتر

وليد عبد الله / الاناضول
أعلن ثوار سبها جنوبي ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان المدينة تمسكهم بشرعية حكومة الوفاق ورفضهم حكم العسكر وإدانتهم لهجوم حفتر على العاصمة وقصفه المدنيين.
جاء ذلك في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية الخميس ويعتبر أول بيان من مدينة تخضع لسيطرة مليشيات حفتر.
وأضاف البيان بأن هناك محاولات للقضاء على ثورة السابع عشر من فبراير(أطاحت بحكم القذافي عام 2011) من خلال دول المحور المتمثلة في الإمارات والسعودية ومصر وبدعم من الدول العظمى كروسيا وفرنسا لدعم حفتر بكل الإمكانيات.
وأشار البيان إلى أن هدف ذلك المحور ودعمه لحفتر السيطرة على الحكم بليبيا بقوة السلاح وإرجاع البلاد لحكم العسكر ومحاولة استنساخ تجربة السيسي في مصر.
وأعلنوا تمسكهم بالاتفاق السياسي كمرجعية للحل في ليبيا والذي نتج عنه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وأكدوا رفضهم التام للعودة لحكم العسكر والتمسك بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
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