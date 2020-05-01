طيران "الوفاق" الليبية يستهدف رتلا لمليشيا حفتر جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365
أعلنت قوات الحكومة الليبية، فجر اليوم الجمعة، تنفيذ 6 غارات جوية استهدفت رتلا تابعا لمليشيا خليفة حفتر جنوبي طرابلس.
وفي بيان لعملية "بركان الغضب" نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو إن "سلاح الجو الليبي نفذ 6 غارات قتالية بالقرب من وادي مرسيط في الطريق بين منطقتي القريات ونسمة".
وأوضح قنونو أن الغارات "استهدفت رتل آليات مسلحة وأفرادا تابعين لمليشيات حفتر الإرهابية"، دون تفاصيل إضافية.
وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك الميليشيات هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
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