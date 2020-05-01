التعليم بين التبعية والاستقلال !!

من سلبيات التعليم التقليدي الموجودة عند بعضهم، تربية الطلبة على التلقين والحفظ، والخضوع التام، والتبعية المطلقة، إلى حد الضعة التي لا يتجرأ بأن يتكلم في حضرة شيخه فضلاً عن أن يناقشه أو يخالف اجتهاده إذا تقدم في الطلب!

المبالغة في تربية الناشئة بهذه الطريقة ستخرج لنا جيلاً مقيداً فكرياً، لا يطمح في التفكير والتحليل الموضوعي المحايد، والنقد الهادف الصحيح، فضلاً عن الاستقلال العلمي عن شيخه ومدرسته!

ولا يعني هذا أن الطالب يسئ الأدب مع مشائخه وأساتذته، ويتعامل معهم وكأنهم قرناء له، بل لابد من تعلم الأدب قبل طلب العلم، ولكن لا يُبالغ فيه إلى حد العبودية، الذي ينتج عنه شللٌ فكري لدى الطالب!

إذا ملك الطالب آلة الاجتهاد وجب على معلمه وأستاذه أن يعلمه كيفية الاستقلال، والتحليق في سماء الفكر، والغوص في بحار الإبداع!

ومن أجمل النماذج التطبيقية لتنمية القدرات العلمية، والاستقلال عند الطلبة لدى السلف!

الإمام مالك – رحمه الله- لم يعنف الإمام الشافعي في مخالفته له، وفي استقلاله عنه، وكذلك الإمام الشافعي – رحمه الله- مع الإمام أحمد، وهو أبرز طلابه بل خرج من بغداد وهو مشجعٌ له قائلاً فيه :”تركت بغداد وما فيها أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل”.

هكذا ربّى السلف طلابهم فأخرجوا للأمة نتاجاً علمياً رصيناً، نفع الله بهم الإسلام على مر العصور !.

كتبه: أيمن الحربي