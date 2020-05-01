قط وليس نمر

● يحكى أن أحد القطط تحالف مع مجموعة من فصيلته ليكون سيدهم وكبيرهم ويقوم هو بدور الصياد لهم للفرائس في الحاويات ومايجده في طريقه في الأزقة والممرات وطلب منهم أن يطلقوا عليه لقب النمر فتم له ذلك

● سارت الأمور طبيعية وعلى مايشتهي ويخطط له هذا القط المسمى النمر وذات يوم واجه أحد الكلاب الضالة وكان مريضا وكأنه في أولى مراحل الموت فهجم عليه القط ودارت معركة بينهما وبقية العبيد من القطط تتفرج عليهما وفي نهاية المعركة تمكن القط النمر من صرع الكلب فأتت بقية القطط لأخذ نصيبها من لحم الفريسة

● وبعد تلك المعركة ثبتت أقدام القط النمر وأصبح سيد الساحة في تلك الأزقة والممرات والبيوت الخربة واختار من عبيده القطط حتى يروجوا أن قطهم ليس قطا إنما نمرا وذاع صيته بين الأحياء المجاورة وأصبحت له هيبة والجميع يخافه

● طور القط النمر من نفسه واستخدم مجموعة من القطط الكبيرة حرسًا له وعيونُ له في الأزقة والممرات ويوصلون له الأخبار كلها ويفضحون من يتمرد عليه، ويتولى هو معاقبتهم، بالسجن، والجلد، تارة، وفي تارات أخرى يستخدمهم جواسيس له.

● انجب هذا القط النمر مجموعة من القطط الذكور وكانوا بعيشون في كنف والدهم، ويتمتعون ببحبوحة من الحياة الكريمة، ولكل واحد منهم خادم يقدم له الطعام.

● برز بين هؤلاء القطط من ابناء القط النمر قطً اخذ طباع والده، وكان قاسيًا وجبارًا ومستبدًا على القطط الأخرى، في الأحياء المجاورة، وكان يبطش فيهم بطشًا قويًا، ويحرمهم من الأكل وحتى التسول في الحاويات.

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● سيطرت في احدى المرات مجموعة من القطط على ثلاثة أحياء لا يستطيع القط النمر ولا حاشيته من الوصول إليها، وهنا بدأت هيبة القط النمر بالزوال، وأصبحت القطط المقربة منه تتمرد عليه، بعد أن صدق نفسه بأنه نمرًا، وكانت تقول له بقية القطط إذا أنت نمرًا اقتحم الأحياء الثلاثة وسيطر عليها، لكنه لم يتمكن.

● ماذا بقي؟

بقي القول:

كثير من خلق الله يتنمرون على الضعفاء، ويستقوون عليهم، ولكن هناك دائمًا من هو أقوى من المتنمر، الذي ينال الكثير من الضرب والعقاب، فمهما حاول القط أن يكون نمرًا فهو لا يستطيع، ويبقى القط قطًا، والنمر نمرًا، حتى لو لبس القط ثوب النمر، فالنزال في المعارك يكشف زيف ثوب النمر الذي يرتديه القط.

● ترنيمتي:

هالبلد منتشر

فيها فساد كثير

الكبار ينهبوا

وكلهم ما استحوا

يسرقون وينهيوا

مال الفقير

مات الضمير إلا

في كتاب النحو

@muh__aljarallah