“الجوني” يشكر قائدة ومعلمات مدارس المستقبل العالمية بـ #خميس_مشيط

قدم مدير عام التعليم بمنطقة عسير أ. سعد بن احمد الجوني شكره وتقديره لقائدة مدارس طلائع المستقبل العالمية الأستاذة ” هيا الشهري ” ومعلمات المدارس على ما قدموه من جهود ملموسه ساهمت في إنجاح العام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١ هـ .

وكانت مدارس طلائع المستقبل العالمية قد أقامت حفل تخرج عن بعد لطالبات الصف السادس الدفعة 2020 عن بعد لطالبات الابتدائي ( مسار بريطاني ، مسار مصري ) والصف الثالث المتوسط( مسار بريطاني ، مسار مصري ) وذلك بهدف إدخال السعادة والسرور على الطالبات وأولياء أمورهن ومشاركتهن فرحة التخرج عن بُعد في الظروف الراهنة .

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وقدمت المدارس التهاني والتبريكات للطالبات وأولياء أمورهن عن طريق فيديو لنشره في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بمشاركة مساعدة مكتب التعليم الأهلي بعسير أ.مسعدة الأسمري والتي ألقت كلمة بهذه المناسبة عبرت فيها عن سعادتها بمشاركتها فرحة الطالبات وقدمت التهاني والتبريكات لخريجات الدفعة 2020 كما قدمت الشكر والتقدير لقائدة المدارس وفريق العمل على جهودهن طوال العام .

ثم ألقت مشرفة التعليم الأجنبي أ/ أمل عسيري كلمتهاوالتي عبرت فيها عن سعادتها بمشاركتهن الفرحة عبر الأثير وتمنياتها لهن بمستقبل مزهر كما قدمت الشكر والتقدير لقائدة المدارس وجميع منسوبات المدرسة على مابذلوة من جهود بعد ذلك القت قائدة المدارس أ/ هيا الشهري كلمة نيابة عن المعلمات والتي قدمت فيها الشكر والتقدير لجميع الطالبات وأولياء امورهن وجميع منسوبات المدرسة ثم ألقت د/ أمل متولي كلمة نيابة عن أولياء الأمور كلمة بهذه المناسبة تلى ذلك كلمة الخريجات ألقتها نيابة عنهم الخريجة / ايلان الشهراني والتي كان له أثر كبير على نفوس الطالبات وأولياء أمورهن وفي الختام إبتهل الجميع الى الله تعالى أن يحفظ على وطننا الأمن والأمان وان يزيل هذا الوباء عن جميع أوطان المسلمين .