“تركي ال الشيخ” واجبنا الوقوف مع المتضررين من #كورونا

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أكد معالي المستشار “تركي ال الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه أن جائحه كورونا خلفت كثير من الصعوبات على كل من دخل قطاع الترفية في السنى الآخيرة.
وطلب “ال الشيخ” عبر حسابه في تويتر من من دخل قطاع الترفية في السنة الآخيرة التواصل مع الهيئة ومع الاخ فيصل بافرط والاخ احمد المحمادي والاخت حنان السماري … نشوف ايش نقدر نساعدكم فيه … القطاع واعد بكم .
وختم تغريدته بقوله واجبنا الوقوف معكم.
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