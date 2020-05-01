رسمياً.. إلغاء الدوري الفرنسي ومنح اللقب لباريس سان جيرمان

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد اعتماد الترتيب الحالي لموسم 2019-2020 الذي أنهاه المسؤولون بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان سان جيرمان يتفوق بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي في إطار إجراءات الحكومة الفرنسية لاحتواء تفشي الفيروس. وتم تتويج لوريان بلقب الدرجة الثانية. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان يوم الثلاثاء إن مسابقات كرة القدم للمحترفين في البلاد وغيرها من بطولات الدوري في الرياضات الأخرى لن تعود قبل سبتمبر في تصريحات أسدلت الستار فعليا على موسم 2019-2020. انشر الخبر :

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