“الأمير” تتويج اي فريق ببطولة #الدوري مخالفه لنظام #الفيفا

أكد المستشار القانوني “أحمد الأمير” عبر حسابه في توتير أنه لا يمكن تتويج أي فريق بلقب بطولة الدوري قبل إنتهاء منافسات الدوري.

وبين “الأمير” قانونياً تتويج أي فريق بالدوري قبل انتهائه يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لنظام الأساسي لـ @FIFAcom

وكذلك لانظمة الاتحادات الأهلية الأعضاء ، والذي بدوره قد يؤدي الى احتجاجات قانونية أمام مركز التحكيم الرياضي لمخالفة أهداف تلك الأنظمة والتي تنص على عدالة المنافسة وتساوي الفرص.