

أكدت تقارير صحفية، أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، برادلي جونز، سيخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة القادمة يُعده الطبيب البرتغالي روبيرو. وكان الحارس الأسترالي بردالي جونز، قد أصيب في إحدى أصابع يده ليُجري له على إثر الإصابة، عملية جراحية، حيث أنه من المقرر أن يفك الطبيب الجبيرة من على يد الحارس المخضرم، خلال الأسبوع القادم. وقد فضل جونز البقاء في الرياض أثناء فترة التوقف الرياضي الحالية، وعدم العودة إلى بلاده بالإضافة إلى زميله جوليانو دي باولا. انشر الخبر : زر الذهاب إلى الأعلى حارس #النصر يجري الاسبوع المقبل عملية جراحية في يده - صحيفة الخليج الإلكترونية

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