الإمارات تسجل 7 وفيات و552 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 12 ألفا و481 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، بتسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكورونا، لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 105 حالات.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات من أجل الاكتشاف المبكر للحالات.

وأعلنت الوزارة شفاء مئة حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ مجموع المتعافين 2429 حالة.