خير إمارات الإنسانية يتدفق إلى العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصلت إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن قادمة من الصين، أول شحنة من المساعدات العاجلة التي أمر بها سموه لدعم القطاع الصحي في بريطانيا، لتوفير 60 طناً من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هناك تعزيزاً لجهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل المساعدات العاجلة التي أمر بها سموه، الكمامات والملابس الواقية وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية في هذه الفترة، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والحرص على المساهمة في توفير الحماية اللازمة للأطقم الصحية المكلفة بالتصدي للجائحة ضمن الخطوط الأمامية للمواجهة التي يخوضها العالم أجمع في مختلف بلدانه، كما تأتي في سياق الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لكل الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم، تأكيداً على وحدة الصف العالمي في مواجهة هذا الفيروس الذي تجاوز عدد المصابين فيه ثلاثة ملايين حالة مؤكدة حول العالم.

وتعكس اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص الإمارات على دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقليص مستويات الإصابة به، بتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة للمعنيين بهذه المهمة ضمن خطوط الدفاع الأولى وفي مقدمتهم الأطقم الصحية من أطباء وطواقم تمريض ومسعفين، تأكيداً لفرص تجاوز هذه الأزمة التي لا تعرف الحدود بكل ما تتطلبه من تكاتف الجهود وتكامل المبادرات والخطط، ومؤازرة كل ما من شأنه التعجيل بالقضاء على هذا التحدي في أقصر الأطر الزمنية.

كما تؤكد هذه الخطوة من سموه، نهج دولة الإمارات المستمر في مد يد العون إلى كل من يحتاج المساعدة في كافة الأوقات وتحت كل الظروف، وهو النهج الذي منح دولتنا المراتب الأولى على مر سنوات طويلة في صدارة الدول المانحة للمساعدات التنموية، والتي طالت مختلف ربوع العالم، ليبقى اسم الإمارات دائماً مقترناً بفعل الخير وضمان سعادة الإنسان أينما كان.



«10 ملايين وجبة» توزع 1.8 مليون في أسبوعها الأول

دبي: ”الخليج 365”

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وزّعت «حملة 10 ملايين وجبة» أكثر من 1.8 مليون وجبة، بعد أسبوع فقط على إعلانها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإطلاقها من قبل سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، من أجل توفير الدعم الغذائي للمحتاجين، والأسر المتعففة والشرائح الأكثر تضرراً من تداعيات وباء كورونا المستجد.



7 أطنان مساعدات طبية إلى بنجلاديش وتدشين مشروع إفطار صائم في اليمن



دشنت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 2000 وجبة إفطار على الصائمين بمخيم الوعرة للنازحين في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة في اليمن، وعلى الصائمين بالمدن الرئيسية بحضرموت بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.

ويستهدف المشروع الأول توزيع 1000 وجبة على مخيمات النازحين والأسر الأشد فقراً بالمديريات المحررة في الساحل الغربي الواقعة بمحافظة تعز والحديدة. وفي حضرموت يستهدف المشروع

توزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين بالمدن الرئيسية.

من جهة أخرى، أرسلت دولة الإمارات أمس، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنجلاديش لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.