ألمانيا تحظر «حزب الله» اللبناني وتلاحق عناصره وتقتحم مقاره

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، حظر كل نشاطات ميليشيات «حزب الله» اللبناني على أراضيها، وصنفته كمنظمة إرهابية، وأمرت بمداهمات في عدة مساجد، فيما رحبت واشنطن والسعودية بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية.

وكانت نشاطات الجناح العسكري فقط ل «حزب الله»، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة، لكن ليس نشاطات الجناح السياسي.

وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة أن وزير الداخلية «منع نشاط المنظمة الإرهابية حزب الله في ألمانيا». وأضاف «منذ الفجر جرت تحركات عديدة للشرطة في مناطق عدة» ضد مراكز مرتبطة بالحزب. وطالت المداهمات على وجه الخصوص مسجد الإرشاد في برلين، وانتشرت 15 آلية للشرطة على مقربة من المكان.

وذكرت مجلة «دير شبيجل» وصحيفة «بيلد» الألمانيتان أن عمليات الشرطة شملت أيضاً منطقة بريمن في شمال ألمانيا ومونستر، إضافة إلى «مركز للمهاجرين اللبنانيين» في دورتموند غرب ألمانيا. وشارك مئات من رجال الشرطة في هذه العمليات. وأوضح وزير الداخلية الألماني هذا القرار في حديث لصحيفة «بيلد» بالقول إن «حزب الله منظمة إرهابية ارتكبت عدداً من الهجمات وعمليات الخطف في العالم»، مضيفاً أن «أنشطته غير الشرعية، وتحضيره لهجمات، يجريان أيضاً على الأراضي الألمانية».

من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية السعودية أمس، عن ترحيب المملكة بإعلان ألمانيا الاتحادية تصنيف ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها. ونوهت بأهمية تلك الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليمياً ودولياً. . كما رحب سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا والمدير العام بالوكالة للاستخبارات القومية الأمريكية ريتشارد غرينيل بالقرار الألماني، معتبراً أنه «لا يجب السماح لحزب الله باستخدام أوروبا ملجأ لدعم الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط كاملاً».

ورحبت وزارة خارجية البحرين، بإعلان ألمانيا تصنيف ميليشيات «حزب الله» كمنظمة إرهابية، في خطوة تعكس حرصها على محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي لها مهما كان من يدعمها أو يمولها. ورحبت الحكومة اليمنية، أمس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» أمس بقرار ألمانيا حظر كل نشاط ل«حزب الله» على أراضيها. ودعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس «الدول الأوروبية الأخرى» إلى أن تحذو حذو ألمانيا «بمنع كافة نشاطات حزب الله الاجتماعية والسياسية والعسكرية لأنها منظمات إرهابية ويجب التعامل معها على هذا النحو».