«أشغال الشارقة» تعقّم مشاريعها قيد الإنشاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج

أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة المرحلة الثانية من حملة «ونحن مسؤولون»، والتي تضمنت تعقيم مشاريع الدائرة الإنشائية الجارية بالتعاون مع شركة بيئة؛ حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، ولضمان بيئة صحية سليمة خالية من الأمراض، وكان ذلك عبر تعقيم المكاتب والأسطح والأدوات والأجهزة والمعدات المختلفة والمرافق والخدمات في مختلف المشاريع، إضافة إلى توزيع أدوات ووسائل الوقاية والمعقمات الشخصية على العمال الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في المواقع الإنشائية.

كما أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال التعقيم الدورية واحتياجات ومتطلبات فرق العمل خلال هذه المرحلة، إضافة إلى إتاحة منصة إلكترونية لتقديم الخدمات للمتعاملين، وتوفير كل ما يلزم لمقدمي الخدمات من معدات وصلاحيات وأنظمة.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة تواصل الجهود في عمليات التعقيم مع الشركاء؛ للحد من انتشار «كورونا»، والمحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع.