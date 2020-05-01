شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «كورونا» للمريض تؤكد مغادرته المستشفى حاملاً للفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشف الدكتور جهاد صالح، استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الرحبة مسؤول الإشراف على تشخيص وعلاج ومتابعة حالات المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل في أبوظبي، عن أن ما يتردد عالمياً عن عودة الفيروس للمريض مجدداً، هي حالات لم تتماثل للشفاء بشكل كامل وخرجت من المستشفى وهي حاملة للفيروس، مما ساعد على تنشيط دورة حياة الفيروس مجدداً، وهذا الأمر يتعلق غالباً بعدم دقة الفحوص التي أجريت، أو عدم إعادة الفحص لأكثر من مرة للتأكد من التعافي التام من الأعراض؛ حيث إن تكرار الفحص لمرتين متتاليتين كحد أدنى يعد إجراء وقائياً.
وأضاف: «تفسر هذه الآلية حالة بعض المرضى الذين أشارت تحاليلهم إلى إصابتهم بالفيروس بعد أيام قليلة من التحاليل التي بينت خلوهم من الفيروس وعلى أساسها غادروا الحجر الصحي».
وأشار إلى أن احتمالية تطوير سلالة متحولة من الفيروس هو أمر نظري ولم يثبت بعد بشكل حقيقي في الدول التي أجرت التجارب، وحتى الآن لم يتم تسجيل إصابة بكورونا في الدولة لمريض شفي منه سابقاً.
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