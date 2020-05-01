الأردن يتسلم من «إسرائيل» كامل أراضي الغمر

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية انتهاء الفترة الإضافية للمزارعين «الإسرائيليين» في أراضي الغمر، أمس الخميس، وتسلمها بالكامل بعدما كانت المملكة قد رفضت تجديد عقد الانتفاع بها، إلى جانب أراضي الباقورة التي بسطت سيادتها عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز: «إن الحكومة كانت سمحت لمزارعين «إسرائيليين» بالدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصد محصولهم، بعد الحصول على تأشيرات تحت إدارة القانون الأردني، وليس النظام الخاص المرتبط بالعقد».

وخرج آخر مزارع «إسرائيلي» من الأراضي دون السماح لهم بالعودة، وذلك بعدما قرر العاهل الأردني عبدالله الثاني إنهاء العمل بالملحقين (الباقورة والغمر) ضمن بنود اتفاقية «وادي عربة» المبرمة منذ 25 عاماً.

وأكدت الخارجية الأردنية، أنه مع انتهاء الفترة الإضافية يتوقف حق استعمال الأراضي، وتصبح مساحة الغمر التي تقع ضمن محافظة العقبة جنوبي البحر الميت، خالية من المزارعين «الإسرائيليين».

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أكد في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمعاهدة السلام.

وكان الملحقان قد منحا «إسرائيل» حق استعمال أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللتين استعادتهما المملكة عند توقيع معاهدة السلام، وقررت المملكة إنهاء العمل بهما بعد انتهاء مدتهما.

واستخدم مزارعو الاحتلال منطقتي الباقورة والغمر للزراعة، في أعقاب توقيع اتفاقية «وادي عربة» للسلام بين الجانبين عام 1994، وامتدت فترة استئجار المنطقتين 25 عاماً.

وتقدر مساحة الغمر بنحو 4 آلاف دونم، واحتلت «إسرائيل» منطقتي الباقورة عام 1950 والغمر 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام (وادي عربة)، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقين خاصين ضمن معاهدة السلام.

وينص الملحقان على انتفاع الاحتلال بالمنطقتين لمدة 25 عاماً من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي طرف الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد.