دفن سياسي داخل سيارته تنفيذاً لوصيته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



دُفن تشيكيدي بيتسو، عضو الحركة الديمقراطية المتحدة في جنوب إفريقيا، داخل سيارته المرسيدس «موديل السبعينات من القرن العشرين»، حسبما أوصى قبل موته، نظراً لحبه الشديد وتعلقه الكبير بها، وعدم رغبته في فراقها حتى بعد الموت، رغم عطلها.

وعرف بيتسو(74 عاماً) وأحد السياسيين المشهورين محلياً في البلاد، بحبه الكبير لسيارته التي لا يضاهيها بالحب أي شيء آخر.

وقالت ابنته سيفورا ليتسواكا: والدي لم يركب أي نوع آخر من السيارات منذ السبعينات، لكنه اضطر للتخلي عن معظم عرباته المحبوبة بسبب صعوبات مادية في الماضي، إلا أنه احتفظ بسيارته الأخيرة من طراز«E500»التي اشتراها قبل عامين وأوصى أسرته بدفنه فيها.

وبالرغم من أن السيارة لم تكن صالحة للاستعمال، إلا أن بيتسو كان كثيراً ما يجلس فيها للاستمتاع بغروب الشمس وسماع الموسيقى.

وتم دفن بيتسو بداخل سيارته واضعاً يديه على مقودها وكأنه يقودها إلى «رحلته الأخيرة». وبرغم إجراءات العزل بسبب «كورونا» حضر الدفن مجموعة كبيرة من سكان القرية. وقال القائمون على إجراءات الدفن إن تحقيق رغبة المتوفى كانت شديدة الصعوبة. وبالرغم من غرابة المشهد فإن هذه ليست المرة الأولى التي يُدفن فيها شخص مع سيارته. ففي 2018 دفن رجل والده بداخل سيارة «بي إم دبليو إكس» في نيجيريا، وقام رجل أعمال نيجيري أيضاً بدفن والدته بداخل سيارة «هامر» في 2015.