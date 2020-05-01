حفلات «الأون لاين».. تواصل جديد بين الفنان وجمهوره



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع استمرار الغلق الجزئي نتيجة لفيروس كورونا، ودعوات الحكومات للمواطنين بالبقاء فى منازلهم، لجأ العديد من الفنانين داخل مصر، وخارجها إلى إقامة حفلات الأون لاين لتشجيع الناس ورفع الروح المعنوية في مواجهة فيروس «كورونا».



مليون مشاهدة

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بدأت الفكرة فى مصر بتغريدة لتامر عاشور يعلن فيها عن إقامته لأول حفل «أون لاين» بالتعاون مع «ذا بيسمنت ريكوردز»، وحقق الحفل أكثر من مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة، وفي نفس الوقت بدأ عدد من دور الأوبرا والمسارح حول العالم كأوبرا «متروبوليتان» في نيويورك، التى تعد واحدة من دور الأوبرا الأبرز في العالم، وكذلك مسرح برودواى الذى يقدم خدمة بث المسرح «BroadwayHD» مجاناً ولمدة سبعة أيام، ليتمكن عشاق المسرح والموسيقى من مشاهدة العروض من برودواى، وويست إند، فى منازلهم وأيضاً دار الأوبرا المصرية كما أحيا المطرب الإيطالي أندريا بوتشيلي حفلاً غنائياً في كاتدرائية ميلانو بإيطاليا ضمن احتفالات عيد الفحص ولجذب أنظار العالم لما يحدث في إيطاليا.

وفى ضوء هذا صرح محمد الشاعر، المدير التنفيذى لذا بيسمنت ريكوردز، صاحب فكرة حفلات الأون لاين في مصر والعالم العربي بأن مجموعة الحفلات التي أقيمت فى مصر تم اختيارها بعناية لمخاطبة الآذان المختلفة من الجمهور بدءاً من «ديسكو مصر»، التي تلاها حفل تامر عاشور الذي حقق أعلى نسب مشاهدة في أقل من 24 ساعة، ثم «ليلة مناجاة النصف من شعبان» للفنان محمد ثروت ونخبة من المنشدين، وحقق الحفل أعلى نسب مشاهدة كأول حفل إنشاد ديني في الوطن العربى، وتلا ذلك حفل حمزة نمرة الأون لاين، وأخيرًا حفل كاريوكى الأسبوع الماضي حيث تصدرت جميع الحفلات «ترند اليوتيوب» في مصر والعالم العربي بملايين المشاهدات والتفاعلات.



نوع جديد



أكد الشاعر أن علاقة الفنان مع جمهوره من خلال حفلات «اللايف أون لاين» تحقق نوعاً جديداً من التواصل حيث تمكن الجمهور من الاستماع إليه بشكل مباشر سواء من خلال الأجهزة المحمولة أو من خلف الشاشات، والاختلاف بينها وبين حفلات التلفزيون في وجود نوع من الانتباه والتفاعل من خلال وجود فريق يرصد التعليقات واختيارات الجمهور من التعليقات للاستماع إلى ما يريد ما أوجد نوعاً من الحميمية والقرب بين الجمهور والفنان.