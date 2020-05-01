18 عضواً لشركة الكرة وإدارات الألعاب والاستثمار والإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي تشكيل أعضاء الإدارات والشركات التابعة للنادي وذلك في اجتماعه الثاني الذي عقده «عن بعد» بتقنية الاتصال المرئي مساء أمس الأول الأربعاء وترأس الاجتماع علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وحضره أعضاء مجلس الإدارة.

ورحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء ونقل لهم تحيات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

تناول الاجتماع اعتماد أعضاء الإدارات وشركة كرة القدم، بعد أن رفع رؤساء الإدارات ترشيحاتهم لشغل المناصب الإدارية حيث بلغ عدد أعضاء شركة كرة القدم 4 أعضاء و14 عضواً لبقية الإدارات وهي الجماعية والفردية والاستثمار والتسويق التجاري والمركز الإعلامي والمدير التنفيذي للنادي ليصبح العدد الإجمالي 18 عضواً مع مدير تنفيذي واحد وعلى رأس كل إدارة من الإدارات الخمس عضو مجلس إدارة ليصبح العدد 23 والبقية هم إبراهيم عسكر مدير الشؤون المالية والإدارية والدكتور عبد العزيز المهيري للشؤون الصحية والطبية وطارق المدفع لإدارة التخطيط والجودة.شهدت شركة كرة القدم تغييراً كبيراً بدخول 4 أعضاء للمرة الأولى برئاسة عبد الله محمد العجلة، وعضوية جاسم محمد يوسف الدوخي، لاعب الشعب ومنتخب الإمارات السابق، الذي يشغل منصب منسق إداري لشؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي.وعمران الجسمي لاعب الشعب والجزيرة والشارقة السابق، ولاعب منتخب الإمارات،و بدر أحمد الحمادي لاعب نادي الشارقة وإداري الفريق الأول الأسبق وإداري منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي منذ العام 2012 ، وحسن أحمد الحمادي مدير قسم الهندسة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، الحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية بالشارقة، ولاعب الشارقة والشعب والإمارات السابق.

ويرأس محمد عبيد الحصان إدارة الألعاب الجماعية وتضم عدنان محمد الخيال، مشرفاً لكرة السلة، وهو لاعب الشارقة للسلة والمنتخبات الوطنية وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة في العام 2016 وعضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف السلة في 2017-2018، وجاسم محمد يوسف لاعب نادي الشارقة وكابتن المنتخب الوطني لكرة اليد الحاصل على شهادات تدريب كرة اليد ومساعد المدرب من 2018 حتى 2020، مشرفاً على كرة اليد.

يرأس المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري إدارة الألعاب الفردية التي تضم في عضويتها حميد شامس لاعب نادي الشارقة السابق، وسيشغل منصب مشرف ألعاب الكاراتيه والجودو، وشامس هو الأمين العام للاتحاد العربي للكاراتيه وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكاراتيه والحاصل على الحزام الأسود 5 دان، بينما سيكون عبد الرحمن علي المليجي المقدم بشرطة الشارقة والحاصل على الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية من جامعة الشارقة، مشرف ألعاب الرماية والمبارزة، والرائد بشرطة الشارقة ناصر بن عاشور، الذي سبق له العمل في نادي الظفرة سيشغل منصب مشرف ألعاب السرعة والمضمار، وسيكون أيوب محمد حسين، اللاعب السابق في المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم الشرطية للكاراتيه، ومدرب الإعداد البدني والدفاع عن النفس، مشرفاً على الأنشطة الرياضية المجتمعية.

وستكون إدارة الاستثمار والتسويق التجاري برئاسة إبراهيم محمد الجروان وعضوية كل من الدكتور ماجد الكعبي مدير الزيوت والتسويق بشركة إينوك والحاصل على الدكتوراه في التسويق من جامعة سنترال باسيفيك بالولايات المتحدة، وكان مارس كرة القدم والطائرة وسباق السيارات الصغيرة، وطارق عبد الرحمن آل صالح، المتخصص في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والمدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة ويكمل أعضاء إدارة الاستثمار والتسويق التجاري، محمد إسحق المازمي، الذي سبق له العمل كمسؤول للتسويق والعلاقات الحكومية بمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي.

وسيرأس طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتضم الأعضاء محمد علي الحمادي وعبد الله خلف الحوسني وخالد محمد أحمد ومحمد عبد الرحمن الحمادي وعبد الله حسن بني ياس.

كما قرر مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، تعيين محمد علي القصير مديراً تنفيذياً لنادي الشارقة، ويشغل المدير التنفيذي الجديد لنادي الشارقة، منصب نائب مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، للشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، وهو حاصل على دبلوم العلوم الشرطية عام 1990، وليسانس في العلوم القانونية والشرطية سنة 1997، كما حصل على دبلوم عال في البحث الجنائي.

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