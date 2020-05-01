شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره البريطانى المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال الهاتفي- أيضا تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل معه واحتواء تداعياته.

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